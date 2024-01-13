Росіяни вдарили ракетами по чернігівським магазинам і будинкам

Зранку 13 січня ворог здійснив ракетний удар по місту Чернігову.

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, приміщення магазинів. За попередніми даними, в результаті атаки люди не постраждали.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зараз правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів рф.

“За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.