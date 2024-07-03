Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова

У Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи, російські війська вдарили щонайменше трьома КАБами.

“Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються”, – додав глава ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зруйновано один будинок.

“Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину”, – повідомив Терехов.

UPD 16:50 Наразі відомо про 4 постраждалих. Госпіталізовані хлопчик віком 8 років, 74-річна жінка та 75-річний чоловік. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.