Кримінал

Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова
3 Липня 2024 16:26
читать на русском →

У Харкові вдень 3 липня пролунали вибухи, російські війська вдарили щонайменше трьома КАБами.

“Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються”, – додав глава ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зруйновано один будинок.

“Маємо інформацію про руйнування одного будинку та пошкодження ще одного. З під руїн врятовано дитину”, – повідомив Терехов.

UPD 16:50 Наразі відомо про 4 постраждалих. Госпіталізовані хлопчик віком 8 років, 74-річна жінка та 75-річний чоловік. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
3 Липня 2024 15:18

Зеленський закликав Трампа розкрити план швидкого припинення війни
3 Липня 2024 17:47

Росіяни вдарили по Харкову бомбами УМПБ Д-30 з Су-34
3 Липня 2024 17:18

Росіяни з самого ранку нарощують темпи наступальних дій на Донеччині, – Генштаб
3 Липня 2024 14:46

Союзники по НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро, – Reuters
3 Липня 2024 14:13

Кількість жертв внаслідок удару по Дніпру зросла до 5
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки