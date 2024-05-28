Росіяни вдарили по Торецьку авіабомбами, двоє людей загинули

Російські окупаційні війська скинули на Торецьк авіабомби. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинули двоє людей, троє дістали поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

“Сьогодні 28 травня о 18:00, війська РФ атакували 3 авіабомбами Торецьк. Окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста. Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства”, — йдеться у повідомленні.

Загинули двоє людей, 63-річний місцевий житель та його дружина. Також троє жінок віком 24, 53 і 63 років дістали поранення.