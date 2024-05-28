Кримінал

Росіяни вдарили по Торецьку авіабомбами, двоє людей загинули

28 Травня 2024 21:12
обстріли
Зруйновний після російського обстрілу будинок / Фото: Прокуратура Донецької області

Російські окупаційні війська скинули на Торецьк авіабомби. Внаслідок удару по багатоповерховому будинку загинули двоє людей, троє дістали поранення.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

“Сьогодні 28 травня о 18:00, війська РФ атакували 3 авіабомбами Торецьк. Окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста. Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства”, — йдеться у повідомленні.

Загинули двоє людей, 63-річний місцевий житель та його дружина. Також троє жінок віком 24, 53 і 63 років дістали поранення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Травня 2024 18:49

Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, – очільник Міноборони
28 Травня 2024 20:27

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника ОП
28 Травня 2024 19:39

Україна та Португалія уклали безпекову угоду
28 Травня 2024 17:14

Україна отримає винищувачі F-16 вже “дуже скоро”, – Умєров
28 Травня 2024 16:28

Ексначальника одеського ТЦК затримали прямо на виході із СІЗО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки