Суспільство

Росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі в Одеській області, постраждала жінка
13 Лютого 2025 09:59
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Рятувальники ліквідовують пожежу після влучання дрона на Одещині / Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують пожежу після влучання дрона на Одещині / Фото: ДСНС

У ніч на 13 лютого російські війська атакували Одеську область БпЛА. Ціллю була припортова інфраструктура на півдні регіону.

Про це повідомили в ДСНС України.

На місцях влучання спалахнули пожежі. Постраждала одна людина.

Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння. До робіт залучалися 19 рятувальників та чотири одиниці техніки.

За даними Одеської обласної прокуратури, внаслідок масованої атаки безпілотників пошкоджень зазнали об’єкти припортової інфраструктури Подунав’я, житлові будинки, навчальний заклад та автотранспорт. Постраждала 51-річна місцева жителька, її госпіталізовано.

В Одеському районі пошкоджено подвірʼя приватного будинку.

Наслідки атаки дронів на Одещину / Фото: ДСНС, Одеська обласна прокуратура

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