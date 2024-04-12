Кримінал

Росіяни вдарили по Куп’янщині: є поранені та загиблий

12 Квітня 2024 15:15
читать на русском →

Російські окупаційні війська завдали ударів по Купʼянському району Харківської області. 

Як повідомив Офіс генпрокурора, загинула людина, ще двоє – травмовані.

За даними слідства, 12 квітня близько 11:15 окупанти обстріляли село Моначинівка артилерією калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Вони відмовилися від госпіталізації, тому медики надали їм допомогу на місці. Також у селі пошкоджені житлові будинки.

Окрім того, росіяни поцілили по селищу Купʼянськ-Вузловий. Там загинув 64-річний чоловік. Попередньо, військові армії РФ били по населеному пункту з артилерії.

Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: Нацполіція

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Квітня 2024 16:19

Нідерланди виділили мільярд євро на військову допомогу Україні
12 Квітня 2024 18:18

Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких податків і зборів
12 Квітня 2024 17:23

Планова ротація триває попри тиск окупантів, – Генштаб
12 Квітня 2024 16:06

Спікер Палати представників Джонсон веде перемовини з Білим домом щодо допомоги Україні
12 Квітня 2024 14:30

Дрон атакував адміністративну будівлю Газпрому у Бєлгороді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки