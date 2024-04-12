Росіяни вдарили по Куп’янщині: є поранені та загиблий

Російські окупаційні війська завдали ударів по Купʼянському району Харківської області.

Як повідомив Офіс генпрокурора, загинула людина, ще двоє – травмовані.

За даними слідства, 12 квітня близько 11:15 окупанти обстріляли село Моначинівка артилерією калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Вони відмовилися від госпіталізації, тому медики надали їм допомогу на місці. Також у селі пошкоджені житлові будинки.

Окрім того, росіяни поцілили по селищу Купʼянськ-Вузловий. Там загинув 64-річний чоловік. Попередньо, військові армії РФ били по населеному пункту з артилерії.