Росіяни вдарили по Харкову бомбами УМПБ Д-30 з Су-34

Російські війська били по Харкову УМПБ Д-30, Су-34 випустив три боєприпаси з району населеного пункту Батрацька Дача Білгородської області РФ.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що два снаряди впали у Київському районі Харкова, ще один — у передмісті.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки.

“На жаль, зруйновані кілька приватних будинків. Постраждали шість осіб. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна”, – розповів мер.

За його словами, на місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.