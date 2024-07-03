Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову бомбами УМПБ Д-30 з Су-34
3 Липня 2024 17:47
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обстріли
Фрагменти УМПБ Д-30, які виявили на місці влучання у Харкові 23 квітня 2024 року / Фото: Суспільне

Російські війська били по Харкову УМПБ Д-30, Су-34 випустив три боєприпаси з району населеного пункту Батрацька Дача Білгородської області РФ.

Про це повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що два снаряди впали у Київському районі Харкова, ще один — у передмісті.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки. 

“На жаль, зруйновані кілька приватних будинків. Постраждали шість осіб. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан – середньої тяжкості. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна”, – розповів мер. 

За його словами, на місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.


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