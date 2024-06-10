Кримінал

Росіяни вдарили по Харкова трьома авіабомбами
10 Червня 2024 18:15
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обстріли
Фрагменти УМПБ Д-30, які виявили на місці влучання у Харкові 23 квітня 2024 року / Фото: Суспільне

Російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили трьома керованими авіаційними бомбами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених”, – повідомив Терехов.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару постраждали шість людей. 


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