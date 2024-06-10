Росіяни вдарили по Харкова трьома авіабомбами

Російські окупанти сьогодні, 10 червня, вдарили трьома керованими авіаційними бомбами по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“По місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених”, – повідомив Терехов.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару постраждали шість людей.