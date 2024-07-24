Росіяни вдарили по харківському екопарку, згоріла конюшня

Унаслідок удару РФ по території приватного екопарку сталася пожежа на території будівлі конюшні. Полум’я перекинулося на дерев’яну господарчу споруду й гостьовий будинок.

Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв.м, повідомили в ДСНС.

У “Фельдман Екопарку” зазначили, що вибухів на території парку зафіксовано не було, проте ймовірно через падіння уламків загорілася будівля стайні та розташовані поруч із нею гостьові будиночки.

“Завдяки самовідданим та професійним діям наших співробітників тварини під час пожежі не постраждали: усіх коней вивели із палаючої стайні. На жаль, є двоє постраждалих, одного зі співробітників госпіталізовано, йому надають допомогу лікарі”, – повідомили у екопарку.