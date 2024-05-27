Кримінал

Росіяни вдарили по двох районах Харкова: фото наслідків

27 Травня 2024 19:58

Російські окупаційні війська 27 травня вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова.

Внаслідок ударів поранень дістали 11 людей, загинула жінка, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наслідки російського обстрілу Харкова / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Холодногірському районі зафіксовано два влучання. Один з авіаційних боєприпасів влучив у близько 20 м біля входу на територію фірми по виробництву солодощів. Другий — у виробниче приміщення підприємства, що займалось виготовленням систем поливу для сільськогосподарських підприємств.

Загинула жінка 47 років. Отримали поранення ще 11 людей. Загибла та постраждалі — працівники цих підприємств.

У Шевченківському районі авіаційний боєприпас влучив біля проїжджої частини. Без постраждалих. 

Попередньо, ворог атакував місто трьома УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області РФ. 


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