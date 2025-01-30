Росіяни вдарили по центру Краматорська, серед поранених є діти

Армія РФ вдень 30 січня обстріляла Краматорськ. Попередньо, 13 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

“Відомо про 13 постраждалих, серед яких 2 дітей — усім надається вся необхідна медична допомога. На місці влучання працюють комунальні служби — забезпечують можливість проїзду вулицями, на які прийшовся удар. Також представники управляючих компаній розпочали закривати вікна першого поверху”, – повідомив Гончаренко.

Удар прийшовся по середмістю — постраждала, переважно, історична забудова.

Як додали у поліції, росіяни вдарили по місту, попередньо – з РСЗВ “Торнадо-С”.