Кримінал

Росіяни вдарили по центру Краматорська, серед поранених є діти
30 Січня 2025 14:40
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Армія РФ вдень 30 січня обстріляла Краматорськ. Попередньо, 13 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко.

“Відомо про 13 постраждалих, серед яких 2 дітей — усім надається вся необхідна медична допомога. На місці влучання працюють комунальні служби — забезпечують можливість проїзду вулицями, на які прийшовся удар. Також представники управляючих компаній розпочали закривати вікна першого поверху”, – повідомив Гончаренко.

Удар прийшовся по середмістю — постраждала, переважно, історична забудова.

Як додали у поліції, росіяни вдарили по місту, попередньо – з РСЗВ “Торнадо-С”.

Наслідки російського удару по Краматорську / Фото: Олександр Гончаренко

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