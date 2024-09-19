Кримінал

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському пансіонату
19 Вересня 2024 18:03
читать на русском →

Російські окупаційні війська здійснили удар керованими авіабомбами по Сумському геріатричному пансіонату.

Про це “Суспільному” повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Тут проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація. Люди змушені лежати просто на землі.

Російська бомба влучила у сумський пансіонат для людей похилого віку / Фото: Суспільне

Як додали в ДСНС, частково зруйновані технічний та  5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

Загинула 1 особа, 12 постраждало.

До робіт залучено 5  автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.

Рятувальники допомагають людям похилого віку евакуюватися з пошкодженого пансіонату / Фото: ДСНС

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Вересня 2024 20:05

Офіс президента підтвердив майбутні зустрічі Зеленського з Байденом, Гарріс та Трампом
19 Вересня 2024 20:21

Вирви діаметром від 50 до 90 метрів: з’явились нові знімки наслідків удару по складу у Тверській області
19 Вересня 2024 18:03

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському пансіонату
19 Вересня 2024 17:24

Відключення світла взимку можуть сягати 18 годин, – доповідь ООН
19 Вересня 2024 16:44

У 2025 році на оборону Україна виділить понад 26% ВВП
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки