Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Сумському пансіонату

Російські окупаційні війська здійснили удар керованими авіабомбами по Сумському геріатричному пансіонату.

Про це “Суспільному” повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Тут проживала 221 людина похилого віку. Зараз проводиться евакуація. Люди змушені лежати просто на землі.

Російська бомба влучила у сумський пансіонат для людей похилого віку / Фото: Суспільне

Як додали в ДСНС, частково зруйновані технічний та 5-й поверхи. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

Загинула 1 особа, 12 постраждало.

До робіт залучено 5 автобусів, з них 2 від ДСНС, також 2 медичні розрахунки ДСНС для транспортування пацієнтів до лікарні й інших пансіонатів.