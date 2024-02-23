Кримінал

Росіяни вдарили дронами по багатоповерхівці у Дніпрі

23 Лютого 2024 07:06
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У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На зараз відомо про 8 травмованих людей. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки удару дроном по Дніпру / Фото: Telegram/Сергій Лисак

За словами начальника управління ДСНС України в області Андрія Кульбача, жителів першого та другого під’їздів будинку евакуювали.

“Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє”, — сказав він.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.


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