Кримінал

Росіяни вчергове атакували автомобіль поліцейських на Харківщині
21 Лютого 2025 10:47
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Пошкоджена автівка поліцейських / Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Пошкоджена автівка поліцейських / Фото: Сергій Болвінов/Facebook

21 лютого, близько 07:55, у Куп’янську Харківської області російський безпілотник типу “Молнія” атакував службовий автомобіль поліції.

За даними Головного управління Національної поліції в Харківській області, в момент вибуху в автомобілі перебували троє поліцейських. У результаті удару вони отримали контузії.

“Наразі вони перебувають під наглядом лікарів”, – повідомили у пресслужбі поліції.

Це не перший випадок, коли російські дрони атакують поліцейських на Харківщині. Раніше подібні напади мали місце 6, 20 та 21 січня.


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