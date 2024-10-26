Росіяни вбили у Дніпрі дружину та доньку поліцейського

Внаслідок удару окупантів по двоповерховому житловому будинку у Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського, повілдомили в Нацполіції.

Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Національна поліція висловила глибокі співчуття колезі з приводу втрати рідних.

За даними правоохоронців, від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент.

“Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені. Серед тих, хто опинився під завалами, був сам поліцейський та вся його родина. Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку госпіталізували, а поліцейський, попри отриману контузію й травми, залишався на місці ракетного удару та допомагав з розбором завалів, шукаючи вцілілих”, – повідомили в поліції.

“На жаль, дива не сталося. Під час пошукової операції рятувальники дістали дружину та 14-річну доньку поліцейського без ознак життя”.