Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: є загиблий і поранені

Вранці 21 лютого російські війська скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей отримали легкі поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окрім жертв серед цивільних, обстріл пошкодив дев’ять приватних будинків і три нежитлові приміщення.
“Костянтинівка постійно перебуває під ворожим вогнем, цивільні тут страждають щодня. Тому я вкотре закликаю: не зволікайте! Евакуюйтесь своєчасно!”, – наголосив Філашкін.