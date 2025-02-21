Кримінал

Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: є загиблий і поранені
21 Лютого 2025 14:02
читать на русском →

Вранці 21 лютого російські війська скинули три авіабомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще двоє людей отримали легкі поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окрім жертв серед цивільних, обстріл пошкодив дев’ять приватних будинків і три нежитлові приміщення.

“Костянтинівка постійно перебуває під ворожим вогнем, цивільні тут страждають щодня. Тому я вкотре закликаю: не зволікайте! Евакуюйтесь своєчасно!”, – наголосив Філашкін.

Наслідки російського бомбардування Костянтинівки / Фото: Донецька ОВА

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Лютого 2025 14:23

Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ударів, – Reuters
21 Лютого 2025 15:44

З’явилися перші фото та відео української крилатої ракети “Трембіта”
21 Лютого 2025 15:00

У СБУ назвали імена генералів РФ, причетних до підриву Оскільської дамби на Харківщині
21 Лютого 2025 14:48

На Дніпропетровщині росіяни вдарили по бригаді енергетиків: загинув машиніст автокрана
21 Лютого 2025 14:02

Росіяни скинули три авіабомби на Костянтинівку: є загиблий і поранені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
усі думки