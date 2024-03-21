Суспільство

Росіяни скаржаться на черговий обстріл Бєлгорода

21 Березня 2024 09:35
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росія
Пошкоджена "Бєлгород-Арена" / Фото: РИА Новости

Міноборони РФ в черговий раз звинуватило міфічний “київський режим” у спробі завдати удари по об’єктах в Бєлгородській області.

Як повідомляє російське відомство, над регіоном було знищено 10 снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

Повідомляється, що унаслідок обстрілів пошкоджено “Бєлгород-Арену”. Постраждав адміністративний корпус.

“Мій кабінет, кабінети секретаря – їх немає, усе розбито. Пошкодження скла відсотків на 20%. Ну й обладнання – теж багато пошкоджень”, – повідомив директор спортивного комплексу Юрій Черніков.


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