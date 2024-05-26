Росіяни продовжують вивозити зерно з окупованої Херсонщини

Побори «на лапу», наднизькі розцінки на збіжжя та його викрадення на територіях окупованої Херсонщини. РФ продовжує наживатися на українській агрогалузі, передає RFI з посиланням на керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова.

«Окрім того, що вони (росіяни) вивозять, у деяких моментах вони крадуть, в деяких запросто за безцінь купляють, бо людям нікуди його продавати. Вони ще зараз вимагають такий неофіційний податок “на лапу”. 10-15% зерна повинен (фермер) відрахувати, коли продає зерно», — повідомив Толоконніков.

Він припускає, що на цьому представники окупаційної влади не зупиняться, і через безкарність ці «податки» піднімуть до 50%.

Як нині росіяни відправляють контейнерами зерно з Херсонщини до Карелії, фіксують і активісти руху «Жовта стрічка».

«Дані контейнери належать логістичним компаніям Китаю та Казахстану, які є буферною зоною в обході санкцій та постачанні матеріалів з інших країн», — йдеться в повідомленні руху спротиву. Також зазначається, що окупанти використовують крадене зерно з України як «валюту» для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів.

Крім того, на окупованій Херсонщині спостерігається проблема з продуктами, вони подекуди втричі дорожчі, ніж в Україні.

За даними «Жовтої стрічка», ще в травні в окупованих Голій Пристані, Олешках, Новій каховці, Каховці спостерігався дефіцит хліба. Окупаційна влада навіть створила чат-бот для моніторингу ситуації. «Як нам стало відомо, місцеве населення повідомляло не раз щодо даної проблеми, але окупаційна влада ігнорує їх», — пишуть активісти.

Надскладною назвав Олександр Толоконніков ситуацію з медичним обслуговуванням: «Люди можуть розраховувати тільки на себе.Те, що в них залишилось — ліки сусідів, коли це неокупована територія була Херсонщині. 90% лікарів виїхало, за нашими підрахунками. Тому майже всіх направляють в Крим на якесь серйозне лікування, оскільки немає спеціалістів та обладнання. В більшості лікарні переобладнані під військові госпіталі».