Суспільство

Росіяни поки що не можуть налагодити власне виробництво “шахедів”, – ГУР

31 Серпня 2023 18:35
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росія, гур

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що у збитих “шахедах” трапляються деталі російського виробництва.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо“.

“Агресор намагається перейти від великовузлової збірки до локалізації власного виробництва. У збитих “шахедах” трапляються деталі російського виробництва. Але ворог поки що не може налагодити власне виробництво. Проте такі плани й завдання вони ставлять перед собою”, – підкреслив Юсов. 

Представник ГУР МО також додав, що “шахеди” постачалися морським і повітряним шляхом з Ірану до Росії.

“Ворог намагається вживати заходи безпеки – це децентралізація власного виробництва, розосередження, але є кінцевий пункт збірки. І це наше завдання й ціль. Місця, де збираються безпілотники й відправляються на фронт з метою вбивства українців є законною ціллю для українських Сил безпеки й оборони”, – наголосив Юсов.


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Росіяни поки що не можуть налагодити власне виробництво “шахедів”, – ГУР
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