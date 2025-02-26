Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)

Російські війська почали застосовувати проти України новий тип дронів-камікадзе. Про це повідомила Національна поліція України та опублікувала фото уламків.

Лише за останній тиждень Суми пережили п’ять атак цих безпілотників. Росіяни використовують їх для ударів по мирному населенню. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Уламки невідомого російського дрона / Фото: Нацполіція

Новий дрон має літакову конструкцію: сірий корпус, два крила, розташовані “етажеркою”, та електродвигун зі штовхальним гвинтом у хвості. У носовій частині він несе бойову частину масою близько 3 кг.

Через компактні розміри й малошумний двигун безпілотник важко виявити.

Військовий експерт Сергій Флеш опублікував додаткові фото уламків. За словами Флеша, електроніка цього БПЛА зроблена в Росії серійним методом. Це може свідчити про масове виробництво.