Суспільство

Росіяни почали вербувати громадян Індонезії на війну з Україною 
27 Серпня 2024 13:09
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війна, рф
Прапор Індонезії / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Один із російських батальйонів почав вербувати на війну з Україною “добровольців з Індонезії”.

Про це пише “Новая газета Європа”.

Вірменський батальйон “АрБат”, що входить до складу інтернаціональної бригади росіян “Пятнашка”, оголосив про набір добровольців з Індонезії. Навчання новобранців відбуватиметься в окупованій частині Донецької області.

Зокрема в публікації “АрБат” йдеться про те, “уже є низка місцевих жителів”, які готові вирушити в окуповану Донецьку область і там пройти навчання в інструкторів загарбників.

Також до посту додано відео, імовірно, з трьома громадянами Індонезії, які вимовляють “”АрБат” – сила”.


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