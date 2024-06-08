Росіяни перекидають війська з Херсонщини на Харківський напрямок

Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

За повідомленнями місцевих, на які посилається Центр національного спротиву, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати.

Місцевих під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.