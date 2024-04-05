Кримінал

Росіяни перейшли до тактики подвійних ударів по Харкову, – Синєгубов

5 Квітня 2024 16:49
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обстріли
Пожежа внаслідок удару РФ по Харкову / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська перейшла до тактики подвійних ударів по Харкову, через що гинуть рятувальники та поліціянти, які прибули на місце обстрілу.

Про це в інтерв’ю BILD повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце приїжджають наші служби порятунку і поліція, відбувається другий удар, під час якого вбивають співробітників наших служб і мирних жителів”, – сказав він.

Внаслідок повторного удару російських “Шахедів” по Харкову вночі 4 квітня загинули троє працівників ДСНС. Також загинула 68-річна жителька 14-поверхового будинку, верхні поверхи якого пошкоджені після російського удару.


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