Суспільство

Росіяни обстріляли ракетами багатоквартирний сектор Краматорська 

17 Липня 2023 11:45
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краматорськ, обстріл

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську в ніч проти 17 липня, влучивши по багатоквартирному сектору.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

“Черговий нічний ракетний удар росіян по Краматорську. Знов по багатоквартирному сектору. Поранено 2 людини, не важкі. Уточнюємо наслідки руйнувань”, – йдеться в заяві мерії. 

Згодом там додали, що в місті відбувається ліквідація наслідків нічних атак ворога. Над цим працюють комунальні служби, керуюча компанія “ЛАДІС” та співробітники міськгазу.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок нічного ракетного удару по Краматорську були пошкоджені житлові будинки та територія підприємства.

У міській раді Краматорська зазначили, що заявки на обстеження пошкоджень майна приймаються за номером Контакт-Центру – 0990991505.


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