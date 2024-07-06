Росіяни обстріляли Одноробівку на Харківщині: чоловік загинув, його дружина поранена

Сьогодні близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Внаслідок ворожого обстрілу Одноробівки чоловік загинув, його дружина зазнала поранень / Фото НПУ і Харківська обласна прокуратура

Загинув 47-річний чоловік. Його дружина отримала поранення, вона госпіталізована до лікарні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Як уточнили в поліції, в момент обстрілу чоловік знаходився на території домоволодіння в господарчій споруді. Дружина отримала уламкові поранення, її доставили до лікарні.