Суспільство

Росіяни обстріляли Нікопольщину: є влучання 

25 Квітня 2024 09:04
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нікополь, обстріл
Наслідки обстрілу / Telegram

Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені приватні будинки, газогін і лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам’ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення”. 

Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.

За словами голови ОВА, люди не постраждали.


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