Росіяни обстріляли Нікопольщину: є влучання 

Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені приватні будинки, газогін і лінія електропередач.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
“Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам’ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення”.
Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.
За словами голови ОВА, люди не постраждали.