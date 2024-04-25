Росіяни обстріляли Нікопольщину: є влучання 

Внаслідок ворожих обстрілів Нікопольщини пошкоджені приватні будинки, газогін і лінія електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду. Зайнявся газогін. Пошкоджені два приватні будинки, теплиця. Понівечений пам’ятник. А ще – лінії електропередач та стовп вуличного освітлення”.

Крім того, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя.

За словами голови ОВА, люди не постраждали.