Росіяни обстріляли Нікополь, є поранені

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з “Граду” та артилерії. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Рашисти не вгамовуються. З “Граду” та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству”, – написав він.
Згідно з повідомленням Лисвка, поранень зазнали троє працівників підприємства. Це чоловіки 48, 50 та 58 років.
Наслідки удару наразі уточнюються.
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