Суспільство

Росіяни обстріляли Нікополь, є поранені

6 Травня 2023 13:32
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нікополь, обстріли

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з “Граду” та артилерії. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рашисти не вгамовуються. З “Граду” та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству”, – написав він.

Згідно з повідомленням Лисвка, поранень зазнали троє працівників підприємства. Це чоловіки 48, 50 та 58 років.

Наслідки удару наразі уточнюються.


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