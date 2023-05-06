Росіяни обстріляли Нікополь, є поранені

Російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з “Граду” та артилерії. Троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Рашисти не вгамовуються. З “Граду” та важкої артилерії вдарили по Нікополю. Випустили понад чотири десятки снарядів. Поцілили по промисловому підприємству”, – написав він.

Згідно з повідомленням Лисвка, поранень зазнали троє працівників підприємства. Це чоловіки 48, 50 та 58 років.

Наслідки удару наразі уточнюються.