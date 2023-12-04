Кримінал

Росіяни обстріляли Херсонську громаду: є загиблий та поранені

4 Грудня 2023 15:32
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обстріл

Військові рф вдень 4 грудня обстріляли Херсонську територіальну громаду. У трьох населених пунктах, зокрема обласному центрі, є поранені, також загинув один чоловік.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора та очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. 

За даними слідства, у селищі Антонівка загинув 64-річний чоловік. У населеному пункті пошкоджені два приватних будинки та газова труба.

Також у передмісті Херсона внаслідок ворожого удару травмовано трьох місцевих: 61 і 51 року зазнали контузії, а 46-річного чоловіка ушпиталили у стані середньої тяжкості з осколковим пораненням живота. 

На момент атаки вони виконували ремонтні роботи на вулиці.

Близько 11:00 росіяни поцілили по будівлі одного з дитячих садків обласного центру. З пораненням голови, у стані середньої тяжкості, до лікарні госпіталізували 57-річну працівницю закладу дошкільної освіти. Під час удару вона перебувала на вулиці. 

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).


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