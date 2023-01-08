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Росіяни обстріляли Херсон забороненими боєприпасами

8 Січня 2023 15:19
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херсон, обстріли

Російські окупанти в ніч на 8 січня обстріляли Херсон забороненими касетними боєприпасами.

“Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури”, – написав очільник області Ярослав Янушевич.

Женевськими конвенціями запалювальні боєприпаси заборонені до використання у містах або поруч з місцями проживання людей. Правилами війни дозволяється застосування їх по військових об’єктах, лише якщо ті віддалені від цивільних будівель.

Такі боєприпаси використовують для створення масових пожеж на місцевості з сухим рослинним покривом за допомогою легкозаймистих горючих матеріалів.


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