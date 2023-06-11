Суспільство

Росіяни обстріляли човен із цивільними на Херсонщині: є загиблі і поранені

11 Червня 2023 21:35
4
читать на русском →
обстріли, херсонська область, війна, евакуація

Російські війська обстріляли човен із цивільними, які евакуювалися з окупованого лівого берега Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинули й 23 травмовано.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

“Армія РФ атакувала човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега на Херсонщині.

Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Шестеро людей отримали поранення.

Вони дісталися до Херсона та були шпиталізовані до медзакладу. Лікарі борються за життя поранених” – написав він.

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл човна, яким евакуювалися люди з лівого берега, троє мирних людей загинули, ще десятеро дістали поранення, серед них двоє правоохоронців.

“74-річний чоловік, коли ворог відкрив вогонь, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти”, – повідомив голова ОВА.

У Нацполіції повідомили, що з лівого берега Херсонщини вдалося евакуювати 21 людину.

“21 людина ледь вибралася зі смертельної водяної пастки на окупованому лівобережжі. Практично всі – люди похилого віку, маломобільні. Це був великий ризик, але ми не могли залишити людей напризволяще. В результаті – підступний обстріл у спину. Троє загиблих цивільних. Десятеро людей травмовані”, – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Червня 2023 17:27
127

Окупанти обстріляли Харківщину касетними боєприпасами (оновлено)
11 Червня 2023 21:35
4

Росіяни обстріляли човен із цивільними на Херсонщині: є загиблі і поранені
11 Червня 2023 21:00
26

ЗСУ звільнили Макарівку й просунулися на Бахмутському напрямку – Маляр
11 Червня 2023 19:21
49

Україна звільнила з полону 95 військових
11 Червня 2023 18:47
84

В Росії бояться, що через контрнаступ ЗСУ для Путіна зростають політичні ризики -The Washington Post
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки