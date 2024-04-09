Кримінал

Росіяни обстріляли Чернігівщину: відомо про одну загиблу

9 Квітня 2024 17:17
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Наслідки російського обстрілу прикордонної Семенівки на Чернігівщині / Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська обстріляли Семенівку Чернігівської області. Наразі відомо про одну загиблу жінку.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

Як зазначається, війська РФ обстріляли Семенівку з артилерії та реактивних систем залпового вогню.

За інформацією поліції Чернігівської області, ще один місцевий чоловік поранений.

“Є пошкодження близько 10 будівель цивільної інфраструктури. На місці працюють поліцейські та всі відповідні служби. Від ворожих влучань пошкоджено цивільні об’єкти, приватні оселі, господарські споруди, автомобілі. Потрощено стелі та дах в будівлях, понівечено стіни та фасади, вилетіло віконне скло”, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці фіксують наслідки російського удару / Фото: Нацполіція

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Росіяни обстріляли Чернігівщину: відомо про одну загиблу
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