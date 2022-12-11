Росіяни обстріляли автомобіль рятувальників, які розвозили гуманітарну допомогу в Бахмуті

Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті.

На щастя, ніхто не постраждав, однак внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни.

Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси.