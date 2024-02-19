Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT

Росіяни продовжили свій наступ після “захоплення” Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ загарбників розділився на п’ять основних напрямків.

Про це повідомляє The New York Times.

Російський наступ розділився на п’ять основних напрямків, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту на сході і півдні України. Йдеться про Авдіївський, Мар’їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський напрямки.

Видання зазначає, що після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар’їнки мало що залишилося. Але її взяття дозволило росіянам переключити свою увагу на південь та інший життєво важливий український оплот – Вугледар.

Зокрема, загарбники атакують Вугледар із півночі. Наразі вони наступають через село Новомихайлівка.

Неясно, скільки сил росіяни зібрали на цьому напрямку, але українські посадовці заявили, що Росія тримає близько 40 тисяч осіб у прилеглому Маріуполі, щоб розгорнути їх для атак з півдня.