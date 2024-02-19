Суспільство

Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT

19 Лютого 2024 08:54
читать на русском →
війна
Мапа бойових дій в Україні / The New York Times

Росіяни продовжили свій наступ після “захоплення” Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ загарбників розділився на п’ять основних напрямків.

Про це повідомляє The New York Times.

Російський наступ розділився на п’ять основних напрямків, що охоплюють міста і селища на більшій частині фронту на сході і півдні України. Йдеться про Авдіївський, Мар’їнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський напрямки.

Видання зазначає, що після двох років російських бомбардувань і боїв від Мар’їнки мало що залишилося. Але її взяття дозволило росіянам переключити свою увагу на південь та інший життєво важливий український оплот – Вугледар.

Зокрема, загарбники атакують Вугледар із півночі. Наразі вони наступають через село Новомихайлівка.

Неясно, скільки сил росіяни зібрали на цьому напрямку, але українські посадовці заявили, що Росія тримає близько 40 тисяч осіб у прилеглому Маріуполі, щоб розгорнути їх для атак з півдня.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Лютого 2024 11:55

Сили оборони знищили ще два російські літаки
19 Лютого 2024 11:16

Блокада кордону: Кубраков провів термінові переговори з Польщею
19 Лютого 2024 10:42

Довіра до телемарафону продовжує падати
19 Лютого 2024 10:31

Конференція з відбудови у Токіо: підписали понад 50 меморандумів про співпрацю
19 Лютого 2024 08:54

Росіяни наступають на п’яти напрямках, – NYT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки