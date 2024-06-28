Росіяни нарощують інтенсивність атак, – Генштаб

Впродовж дня ворог нарощує інтенсивність атак, намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131, повідомляє Генштаб ЗСУ ситуацію станом на 19:00.
- Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів з території російської федерації. В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак противника наші воїни відбили, ще п’ять – тривають.
- На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. На даний час два боєзіткнення ще продовжується.
- Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Три боєзіткнення ще продовжуються.
- На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойових зіткнення.
- На Краматорському напрямку війська окупантів продовжують тиснути на позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще продовжується.
- На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників. Ситуація контрольована.
- Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.
- Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися.
- На Времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.
- На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.