Суспільство

Росіяни нарощують інтенсивність атак, – Генштаб
28 Червня 2024 20:25
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війна
Артилеристи 24 ОМБр знищують ворога біля Часового Яру / Фото: 24 ОМБр

Впродовж дня ворог нарощує інтенсивність атак, намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. 

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131, повідомляє Генштаб ЗСУ ситуацію станом на 19:00. 

  • Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів з території російської федерації.  В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак противника наші воїни відбили, ще п’ять – тривають.
  • На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. На даний час два боєзіткнення ще продовжується. 
  • Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Три боєзіткнення ще продовжуються. 
  • На  Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойових зіткнення. 
  • На Краматорському напрямку війська окупантів продовжують тиснути на позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського.  Три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще продовжується. 
  • На напрямку Горлівка-Торецьк  впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників.   Ситуація контрольована. 
  • Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається  Покровський напрямок.  Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36.  Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора,  ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.
  • Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та  Костянтинівки.  Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися.  
  • На Времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають. 
  • На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників  в районі Кринок. Ситуація контрольована.  

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.


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