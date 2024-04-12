Кримінал

Росіяни нанесли авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум

12 Квітня 2024 17:10
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обстріли

Сьогодні, 12 квітня, ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Внаслідок удару, попередьно, травмовано троє людей, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Наслідки авіаудару по Сумам / Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано співробітниками ДСНС.

Крім того,  пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.

На місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.


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