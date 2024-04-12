Росіяни нанесли авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум

Сьогодні, 12 квітня, ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Внаслідок удару, попередьно, травмовано троє людей, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Наслідки авіаудару по Сумам / Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано співробітниками ДСНС.

Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.

На місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.