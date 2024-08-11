Кримінал

Росіяни “Градами” накрили село під Харковом
11 Серпня 2024 11:12
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обстріли, харківська область
Ворог вчергове обстріляв населені пункти Богодухівщини, постраждав мирний мешканець / Фото Харківська обласна прокуратура

Сьогодні близько 8:00 війська рф обстріляли село. Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення та будівлі фермерського господарства. Гострої реакції на стрес зазнав 77-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці. За попередніми даними, російська армія вдарила по селу з РСЗВ «Град».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – йдеться у повідомленні.


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