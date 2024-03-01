Росіяни готують “потужний ривок” на Часів Яр, — ОСУВ “Хортиця”

Війська росії акумулюють свої сили на сході України. Зараз відбувається один із «потужних ривків» окупантів на місто Часів Яр, що у Бахмутському районі Донецької області.

Про це сказав речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в етері «Радіо Свобода».

Він зазначив, що ситуація поблизу Часового Яру дуже напружена: росіяни перекидують туди свої основні сили, намагаються тиснути у напрямку Часового Яру, оскільки зараз цей населений пункт є ключовим для них. Доступ до Часового Яру відкриє доступ для продовження їхніх наступальних дій, успішного плацдарму для наступу на Костянтинівку.

Наразі основною ціллю окупантів у Донецькій області є це Краматорсько-Слов’янська агломерація.

«Вони акумулюють дуже потужні свої сили та станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр», — сказав Євлаш.

Він додав, що росіяни намагаються «скористатися моментом», використовують тактику «бігти туди, куди ллється». Тобто шукають слабкі місця, «шпарини» та за найменшої нагоди намагаються прорвати оборони, постійно посилюють свої угруповання, проводять штурми.

За словами Євлаша, для посилення росіяни набирають і мобілізованих, колишніх ув’язнених, підрозділи «кадирівців». Коли відбувався наступ окупантів на Авдіївку, росіяни туди перекидали сили з-під Куп’янська. Тепер же, найімовірніше, повертаються назад під Часів Яр.

За 29 лютого на Бахмутському напрямку росіяни 6 разів використали авіацію, завдали 52 удари дронами-камікадзе, 659 разів обстріляли позиції. Відбулося 4 боєзіткнень, під час яких окупанти втратили 100 солдатів вбитими та пораненими та 101 зразок військового озброєння та техніки.