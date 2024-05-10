Політика

Росіяни хочуть створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні, – Reuters 

10 Травня 2024 14:39
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війна
Наслідки удару по Вовчанську / Фото: Керівник Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко

Російські війська розпочали наземну атаку на півночі Харківщини, просунувшись на 1 км поблизу прикордонного міста Вовчанськ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському військовому керівництві.

Зазначається, що цей наступ “відкриває новий фронт” у війні. Наразі бої в прикордонних районах Харківської області тривають. Україна направила туди додаткові сили для підкріплення.

Про намірі РФ створити буферну зону повідомляє і “Суспільне” з посиланням на джерела в Силах оборони.

“ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону. За даними, які є в розпорядженні наших джерел, Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні”, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти здійснили спробу штурму на Вовчанському напрямку о 5 ранку 10 травня, повідомляло Міноборони України. У Харківську область спрямували резервні підрозділи Сил оборони, наразі “тривають бої різної інтенсивності”, ЗСУ утримують позиції, розповіли у міністерстві.

До цього глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив посилення обстрілів Вовчанська та роботу російських ДРГ. Проте, за його словами, угрупування противника не становить загрози для Харкова.


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