Росіяни хочуть створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні, – Reuters 

Російські війська розпочали наземну атаку на півночі Харківщини, просунувшись на 1 км поблизу прикордонного міста Вовчанськ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в українському військовому керівництві.

Зазначається, що цей наступ “відкриває новий фронт” у війні. Наразі бої в прикордонних районах Харківської області тривають. Україна направила туди додаткові сили для підкріплення.

Про намірі РФ створити буферну зону повідомляє і “Суспільне” з посиланням на джерела в Силах оборони.

“ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону. За даними, які є в розпорядженні наших джерел, Росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні”, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти здійснили спробу штурму на Вовчанському напрямку о 5 ранку 10 травня, повідомляло Міноборони України. У Харківську область спрямували резервні підрозділи Сил оборони, наразі “тривають бої різної інтенсивності”, ЗСУ утримують позиції, розповіли у міністерстві.

До цього глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив посилення обстрілів Вовчанська та роботу російських ДРГ. Проте, за його словами, угрупування противника не становить загрози для Харкова.