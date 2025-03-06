Суспільство

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами та понад сотнею дронів
6 Березня 2025 09:15
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Мобільні вогневі групи ППО / Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони
Мобільні вогневі групи ППО / Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 6 березня російські окупаційні війська атакували Україну 2 балістичними ракетами та 112 дронами. Сили ППО знищили 68 російських дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи збивали дрони дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще 43 БПЛА – локаційно втрачені. Про збиття ракет військові не повідомляли.

Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.


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