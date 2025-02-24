Росіяни атакували Суми безпілотником: є поранений та загиблий

24 лютого російські війська атакували Суми за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

За повідомленням прокуратури Сумської області, обстріл стався близько 16:00 на одній з центральних вулиць міста. Транспортний засіб, що рухався вулицею, був атакований російським безпілотником.

62-річний водій помер від отриманих поранень у кареті швидкої допомоги, а 31-річний пасажир зазнав поранень та був госпіталізований.

Прокуратура разом з іншими правоохоронними органами проводить документацію наслідків обстрілу.