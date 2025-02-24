Кримінал

Росіяни атакували Суми безпілотником: є поранений та загиблий
24 Лютого 2025 18:43
читать на русском →
Армія РФ атакувала Суми БпЛА / Фото: Прокуратура Сумщини
Армія РФ атакувала Суми БпЛА / Фото: Прокуратура Сумщини

24 лютого російські війська атакували Суми за допомогою безпілотного літального апарата. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

За повідомленням прокуратури Сумської області, обстріл стався близько 16:00 на одній з центральних вулиць міста. Транспортний засіб, що рухався вулицею, був атакований російським безпілотником.

62-річний водій помер від отриманих поранень у кареті швидкої допомоги, а 31-річний пасажир зазнав поранень та був госпіталізований.

Прокуратура разом з іншими правоохоронними органами проводить документацію наслідків обстрілу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Лютого 2025 20:44

Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди
24 Лютого 2025 20:13

Журналісти підтвердили загибель 100 тисяч російських військових
24 Лютого 2025 19:43

Трамп очікує на підписання угоди з Україною “дуже скоро”
24 Лютого 2025 19:13

Рязанський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських БпЛА
24 Лютого 2025 18:54

Генасамблея ООН проголосувала за обидві резолюції щодо війни РФ проти України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
усі думки