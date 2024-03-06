Суспільство

Росіяни атакували “шахедами” чотири українські області

6 Березня 2024 07:14
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Робота мобільної групи протиповітряної оборони у Харкові / Фото: Укрінформ

Ввечері у вівторок, 5 березня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу російської атаки. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА в кількох областях України. Атака тривала більше шести годин.

Суми

У Сумах внаслідок атаки “шахедів” є три влучання в різних частинах міста, повідомили в Сумській ОВА. Є постраждалі, їм надають медичну допомогу. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці.

В Сумській МВА додали, що з 8:00 на місцях влучання працюватимуть штаби з ліквідації наслідків обстрілу РФ.

Одеса

В Одесі внаслідок атаки ударних дронів росіян пролунала серія вибухів. Відомо, що в області працювали сили ППО, про наслідки атаки поки нічого не відомо.

Хмельниччина

На Хмельниччині вночі було чутно звуки вибухів. Повітряні Сили попереджали про “шахедів”, які прямували на Хмельниччину, а саме в Старокостянтинів.

Станом на 03:05 у Старокостянтинівській громаді частково зникла електрика, повідомляє “Суспільне”.

Київшина

На Київщині під час повітряної тривоги працювали сили ППО, повідомили в Київській ОВА. В області було зафіксовано рух російських дронів.

У Повітряних Силах повідомляли близько 01.00, що “шахеди” на півночі Київщини рухалися у напрямку Житомирщини.


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