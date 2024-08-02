Росіяни атакували Одещину трьома балістичними ракетами

Російські окупаційні війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно “Іскандер-М”, із території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Також протягом дня 2 серпня протиповітряною обороною півдня України збито 5 розвідувальних безпілотників, з яких три типу “ZALA” та два “Supercam”.

Тривогу в Одеському регіоні оголосили о 13:54, а вже через хвилину в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Після цього, близько 13:56, у місті пролунало два вибухи поспіль. Третій вибух пролунав через хвилину або дві.