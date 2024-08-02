Кримінал

Росіяни атакували Одещину трьома балістичними ракетами
2 Серпня 2024 19:39
читать на русском →
обстріли
Ракета "Іскандер" з касетними боєприпасами, листопад 2022 / Фото: Запорізька ОВА

Російські окупаційні війська атакували Одещину трьома балістичними ракетами, ймовірно “Іскандер-М”, із території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Також протягом дня 2 серпня протиповітряною обороною півдня України збито 5 розвідувальних безпілотників, з яких три типу “ZALA” та два “Supercam”.

Тривогу в Одеському регіоні оголосили о 13:54, а вже через хвилину в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Після цього, близько 13:56, у місті пролунало два вибухи поспіль. Третій вибух пролунав через хвилину або дві.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Серпня 2024 19:50

Зеленський анонсував “сучасні рішення” для військових, які приберуть зайву бюрократію
2 Серпня 2024 21:08

В Україні з’явилася нова професія – демінер
2 Серпня 2024 20:45

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти США
2 Серпня 2024 19:39

Росіяни атакували Одещину трьома балістичними ракетами
2 Серпня 2024 17:22

На Тернопільщині службовці ТЦК в складі злочинної групи вимагали гроші, били та викрадали людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки