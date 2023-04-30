Росіяни 320 разів обстріляли позиції на Лиманському та Куп’янському напрямках, – Череватий

Загалом за минулу добу росіяни 320 разів обстріляли позиції наших військ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Луганська ОВА.

Він зазначив, що на цій ділянці фронту знищені Танк Т-72, дві БМП і три автівки ворога.

Там відбулося сім боєзіткнень. У результаті 46 окупантів було вбито, 84 зазнали поранень.

Знищено російський танк Т-72, дві БМП та три автівки противника, – поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.