Політика

Росіян із білоруських полігонів планують перекинути на Авдіївку

7 Квітня 2023 14:57
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війна

Командування російської армії планує посилити наступ на ділянках Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Як повідомив Речник ЗСУ на Таврійському напрямку полковник Олексій Дмитрашковський, йдеться про чотири тисячі осіб, які пройшли навчання на полігонах Білорусі.

Олексій Дмитрашковський зазначив, що за минулий тиждень Збройні сили України ліквідували 4 тисячі російських військових на донецькому напрямку. Таким чином новачки компенсують втрати російських підрозділів:

«Традиційно ближче до вихідних російські війська відчувають гостру потребу в боєприпасах і особовому складі. Відомо, що зараз у Білорусі формуються ешелони, які намагаються відправити людей, підготовлених на місцевих полігонах. Загалом це близько чотирьох тисяч осіб. Нагадаю, що за минулий тиждень на донецькому напрямку було ліквідовано 4 тисячі російських військових. Таким чином росіяни намагаються компенсувати свої втрати».

Полковник Дмитрашковський наголосив, що російсько-окупаційні війська продовжують інтенсивні бойові дії в районі Авдіївки та Мар’їнки.

Водночас речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив сьогодні, що українські сили утримують Бахмут, хоча ситуація складна і росіяни, які штурмують місто, переважають чисельно. Він визнав також, що росіяни подекуди мали «тактичні успіхи».


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