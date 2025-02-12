Політика

Росія звільнила американського вчителя Марка Фогеля: реакція Трампа
12 Лютого 2025 09:56
читать на русском →
Дональд Трамп та Марк Фогель / Фото: Reuters
Дональд Трамп та Марк Фогель / Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля. Трамп заявив, що РФ поводилася з американцем “дуже добре та висловив сподівання на “початок нових стосунків”.  

Про це пише Радіо Свобода.

“Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні”, – сказав Трамп за кілька годин після повідомленні про звільнення Фогеля.

Нагадаємо, 11 лютого у Білому домі повідомили про звільнення американського вчителя. Марк Фогель відбував 14-річне ув’язнення за звинуваченням у зберіганні марихуани та був звільнений в результаті обміну. У Білому домі не повідомили, кого звільнили в обмін на Фогеля.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Лютого 2025 07:07

Ракетний удар по Києву: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина
12 Лютого 2025 13:11

У лавах СБУ діяв агент ФСБ: зрадника особисто затримував Малюк
12 Лютого 2025 12:29

Шахраї виманили у чотирьох жителів Херсонщини понад 156 000 гривень
12 Лютого 2025 11:27

Верховна Рада визначила новий дедлайн терміну проходження ВЛК “обмежено придатним”
12 Лютого 2025 11:10

Ленд-ліз для України: законопроєкт внесено на розгляд Конгресу США
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки