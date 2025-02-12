Росія звільнила американського вчителя Марка Фогеля: реакція Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя Марка Фогеля. Трамп заявив, що РФ поводилася з американцем “дуже добре та висловив сподівання на “початок нових стосунків”.

Про це пише Радіо Свобода.

“Росія поводилася з нами дуже добре. Я сподіваюся, що це початок стосунків, у яких ми зможемо покласти край цій війні”, – сказав Трамп за кілька годин після повідомленні про звільнення Фогеля.

Нагадаємо, 11 лютого у Білому домі повідомили про звільнення американського вчителя. Марк Фогель відбував 14-річне ув’язнення за звинуваченням у зберіганні марихуани та був звільнений в результаті обміну. У Білому домі не повідомили, кого звільнили в обмін на Фогеля.