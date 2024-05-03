Кримінал

Росія збільшила застосування хімічних боєприпасів

3 Травня 2024 17:23
читать на русском →
війна
Газова граната К-51 на одній з позицій українських сил / Фото з соцмереж

Упродовж квітня зафіксовано 444 випадки застосування окупантами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 випадок більше, ніж було в березні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.

Загалом, Сили оборони України за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року зафіксували 1891 випадок застосувань російською федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення”, а також закони та звичаї ведення війни.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Травня 2024 18:23

Зеленський заявив про новий етап війни
3 Травня 2024 17:39

У G7 більше не розглядають вилучення заморожених активів РФ, – FT
3 Травня 2024 16:54

Банкам і ломбардам заборонили приймати як заставу дрони, та інші військові товари
3 Травня 2024 14:40

Обстріл Харкова: внаслідок атаки загинула жінка
3 Травня 2024 14:30

Зеленський відвідав Хмельницький: заслухав доповіді щодо РЕБ та ППО в області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки