Росія збільшила застосування хімічних боєприпасів

Упродовж квітня зафіксовано 444 випадки застосування окупантами боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 71 випадок більше, ніж було в березні.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.

Загалом, Сили оборони України за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року зафіксували 1891 випадок застосувань російською федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує “Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення”, а також закони та звичаї ведення війни.