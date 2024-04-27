Росія завдала чергового удару по енергетичних об’єктах в Україні

Цієї ночі росіяни завдали удару по енергетиці, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, атаковано об’єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській області.

“Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією”, – розповів міністр.

Повітряні сили заявили, що ударів завдавали крилатими ракетами і “Кинджалами”.

Як повідомили в ДТЕК, під російські удари вночі потрапили чотири електростанції компанії. Є постраждалі.

“Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. У ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки”, – йдеться в заяві компанії.