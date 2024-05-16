Росія запустила у космос апарат із антисупутниковою зброєю, – WSJ

У лютому 2022 року Росія запустила в космос апарат, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Супутник “Космос-2553” Росія запустили 5 лютого 2022 року і він досі подорожує навколо Землі. РФ стверджує, що космічний апарат призначений для наукових досліджень, однак, американські чиновники вважають, що він призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка могла б нести ядерний заряд.

Співрозмовники зазначили, що така зброя може знищити супутники в частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні об’єкти, зокрема системи Starlink компанії SpaceX.

Один співрозмовник видання, ознайомлений з питанням, назвав запущений супутник “прототипом” зброї, але інші стверджують, що російська програма не просунулася так далеко.