Росія запустила по Україні 176 БпЛА: постраждали три області

У ніч на 10 березня, починаючи з 18:00 9 березня, РФ атакувала Україну 176 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 130 “шахедів” та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.