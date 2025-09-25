Росія запустила по Україні 176 безпілотників: 150 БпЛА вдалося знешкодити

У ніч на 25 вересня, починаючи з 18:00 24 вересня, РФ атакувала Україну 176 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму). Близько 100 з цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 російських безпілотників різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на одній локації.

“Атака триває. Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА”, – зазначили в Повітряних силах.