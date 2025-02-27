Росія запустила по Україні 166 БпЛА: є наслідки в трьох областях

У ніч на 27 лютого, починаючи із 20:00 26 лютого, противник атакував Україні 166 ударними БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 90 “шахедів” та інших безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.